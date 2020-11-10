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كُتّاب وآراء
سامي الشرطي الصغير
الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 15:38
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Anas الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 17:54
اللهم بارك فيه، و في براعم أمة الإسلام كافة، والله الفطرة تتكلم ...
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