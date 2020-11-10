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كُتّاب وآراء
مراحل إنتاج زيت الزيتون
الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 17:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - زكرياء المغربي الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 17:42
الحمد الله على نعمته لك الحمد والشكر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين
2 - مواطن من المغرب الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 17:43
للأسف النسبة العظمى من زيت الزيتون تقع بين يدي الغشاشين وتتحول إلى مادة غير صالحة للأكل
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