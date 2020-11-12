24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
12/11/2020
الأيام القادمة
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:25
|07:54
|13:17
|16:05
|18:30
|19:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- حادثة سير مروعة
- العلمي: المغرب يصنع أجهزة التنفس الاصطناعي وأسِرّة الإنعاش
- استدعاء النصيري للمنتخب يثير استياء إشبيلية
- مهدي بنعطية يميط اللثام عن مستقبله في الملاعب
- القوات المسلحة تستعرض تدخلاتها خلال الجائحة
لفتيت يدعو سلطات البيضاء إلى تشديد المراقبة والاستعداد للتلقيح (5.00)
بين "اللاسلم واللاحرب" .. قضية الصحراء المغربية أمام منعطف حاسم (5.00)
"إيسيسكو ورابطة العلماء" تُعدَّان أوّل دليل لتفكيك خطابات التّطرّف (5.00)
- البوليساريو تدق طبول الحرب وتعلن "إغلاق الكركرات بشكل نهائي" - (227)
- رصيف الصحافة: شركات ولوبيات تحتكر سوق "بيع الهواء للمغاربة" - (104)
- حكومة موريتانيا تحاول التوسّط لإنهاء فوضى البوليساريو بالكركرات - (78)
- هذه تفاصيل قضية بتر يد رضيع داخل مستشفى "الدراق" في زاكورة - (72)
- مغاربة يُلصقون لقاح كورونا بـ"المؤامرة" .. تجسس وتحولات جينية - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اللقاح والمناعة الجماعية
الخميس 12 نونبر 2020 - 13:14
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - لا للبروبغندا الخميس 12 نونبر 2020 - 13:31
لماذا المغاربة أولا وليس أي شعب آخر في العالم؟
لماذا تتجاهل السلطات أسئلة المغاربة المشروعة وتمضي قدما؟
هل نحن شعب ومواطنون لنا رأي أم مجرد حشود تساق كالقطيع؟
لماذا صمتت النخب السياسية والنقابية والحقوقية؟
لماذا تصرون على الترويج لرأي واحد فقط وإخراس وحجب الآراء المعارضة؟
فليتحمل كل واحد مسؤوليته وليعلم أنه محاسب على أقواله وأفعاله ونواياه
لماذا تتجاهل السلطات أسئلة المغاربة المشروعة وتمضي قدما؟
هل نحن شعب ومواطنون لنا رأي أم مجرد حشود تساق كالقطيع؟
لماذا صمتت النخب السياسية والنقابية والحقوقية؟
لماذا تصرون على الترويج لرأي واحد فقط وإخراس وحجب الآراء المعارضة؟
فليتحمل كل واحد مسؤوليته وليعلم أنه محاسب على أقواله وأفعاله ونواياه
2 - Younes Yo الخميس 12 نونبر 2020 - 13:44
إني أرى بعين الريبة لهذا البرنامج العالمي الهادف لتلقيح النسبة الساحقة من سكان الكوكب بحقنة تحتوي على مواد و مركبات يجهلها ال99,99٪ من الناس للأسف! كل الباحثين النزيهين و الخبراء ذوو الضمير سيفيدونكم أن ضرر اللقاحات على المدى و المتوسط و البعيد أكبر من نفعها، بسبب تأثير المركبات المعدنية في الحقن على النظام المناعي للجسم البشري. بالمناسبة كبار القوم و من يسيرون و يحكمون لن يتم تلقيحهم، و حتى إن ظهروا في التلفاز فلن تكون سوى عبارة عن بينيسيلين مخفف لا غير، عكس التلقيح المشبوه المعد لكورونا
3 - مواطن من المغرب الخميس 12 نونبر 2020 - 13:49
يقول المتكلم (الوسيلة الوحيدة لغدا تخرجنا من هذ الوباء هو لقاح سينوفارم الصيني) ثم يقول متناقضا (لكن النتائج النهائية لهذ اللقاح باقين ما خرجوش..)
4 - م المصطفى الخميس 12 نونبر 2020 - 13:50
التفسير المفصل لهذا الخبير مقنع إلى حد ما. لكنه لم يشر من خلاله إلى الوقت الذي سيتم فيه البدء في عملية هذا التلقيح. خلافا لبعض الجهات المسؤولة التي أشارت إلى أن بداية التلقيح سيشرع فيها في النصف الثاني من دجنبر.
الملاحظة الثانية أن هذا الخبير لم يحدد نسبة النجاح لهذا اللقاح الصيني، عكس اللقاح الأمريكي/ الألماني التي تصل نسبة نجاحه إلى 90 في المائة.
الملاحظة الثانية أن هذا الخبير لم يحدد نسبة النجاح لهذا اللقاح الصيني، عكس اللقاح الأمريكي/ الألماني التي تصل نسبة نجاحه إلى 90 في المائة.
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4