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Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | اللقاح والمناعة الجماعية

اللقاح والمناعة الجماعية

الخميس 12 نونبر 2020 - 13:14

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - لا للبروبغندا الخميس 12 نونبر 2020 - 13:31
لماذا المغاربة أولا وليس أي شعب آخر في العالم؟
لماذا تتجاهل السلطات أسئلة المغاربة المشروعة وتمضي قدما؟
هل نحن شعب ومواطنون لنا رأي أم مجرد حشود تساق كالقطيع؟
لماذا صمتت النخب السياسية والنقابية والحقوقية؟
لماذا تصرون على الترويج لرأي واحد فقط وإخراس وحجب الآراء المعارضة؟

فليتحمل كل واحد مسؤوليته وليعلم أنه محاسب على أقواله وأفعاله ونواياه
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2 - Younes Yo الخميس 12 نونبر 2020 - 13:44
إني أرى بعين الريبة لهذا البرنامج العالمي الهادف لتلقيح النسبة الساحقة من سكان الكوكب بحقنة تحتوي على مواد و مركبات يجهلها ال99,99٪ من الناس للأسف! كل الباحثين النزيهين و الخبراء ذوو الضمير سيفيدونكم أن ضرر اللقاحات على المدى و المتوسط و البعيد أكبر من نفعها، بسبب تأثير المركبات المعدنية في الحقن على النظام المناعي للجسم البشري. بالمناسبة كبار القوم و من يسيرون و يحكمون لن يتم تلقيحهم، و حتى إن ظهروا في التلفاز فلن تكون سوى عبارة عن بينيسيلين مخفف لا غير، عكس التلقيح المشبوه المعد لكورونا
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3 - مواطن من المغرب الخميس 12 نونبر 2020 - 13:49
يقول المتكلم (الوسيلة الوحيدة لغدا تخرجنا من هذ الوباء هو لقاح سينوفارم الصيني) ثم يقول متناقضا (لكن النتائج النهائية لهذ اللقاح باقين ما خرجوش..)
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4 - م المصطفى الخميس 12 نونبر 2020 - 13:50
التفسير المفصل لهذا الخبير مقنع إلى حد ما. لكنه لم يشر من خلاله إلى الوقت الذي سيتم فيه البدء في عملية هذا التلقيح. خلافا لبعض الجهات المسؤولة التي أشارت إلى أن بداية التلقيح سيشرع فيها في النصف الثاني من دجنبر.
الملاحظة الثانية أن هذا الخبير لم يحدد نسبة النجاح لهذا اللقاح الصيني، عكس اللقاح الأمريكي/ الألماني التي تصل نسبة نجاحه إلى 90 في المائة.
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