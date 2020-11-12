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الرئيسية | صوت وصورة | تهديد بالانتحار في مراكش

تهديد بالانتحار في مراكش

الخميس 12 نونبر 2020 - 11:38

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - oujedd الخميس 12 نونبر 2020 - 12:09
الجهل و الفقر او كيبغيوا يحيدو الملك لأصحابه مكيبغيوا يخلصو الكراء مكيبغيو يخرجو كيدخلو كيتمسكنو و ملّي كيسكنو كيفرعنو او يديروا القرون
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2 - الخبز واتاي الخميس 12 نونبر 2020 - 12:18
أنسب كلمة أقولها بعد مشاهدة هذا الفيديو ( توقفت لما طلع عنده ذاك الشخص) : الله استر العيب !!

أضحت كلمة الانتحار عادية في هذا العصر و الله جلّ في عُلاه أمرنا بأن لا نقتل أنفُسنا و هو بنا رحيم !
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