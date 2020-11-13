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الرئيسية | صوت وصورة | قاعات السينما بالبيضاء

قاعات السينما بالبيضاء

الجمعة 13 نونبر 2020 - 11:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - علي نايت عمر الجمعة 13 نونبر 2020 - 11:49
القاعات السنمائية في كل حي بالدار البيضاء انقرضوا اينك يا الزمن الجميل و تنتظر بالصف الواحد وراء الاخر لشراء التذكرة و بالباب ينتظرك صاحب المصباح ليوجهك الى الامكان الامامية للقاعة و انت مشتاق لمتابعة فيلمين الشوط الاول و الشوط الثاني و في الاخير تدهب للحي و تحكي قصة الفيلمين لاصدقاء الحومة و و و
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17
2 - stop الجمعة 13 نونبر 2020 - 11:49
ممكن تحويلها الى دور للشباب او مكتبات او نوادي للنساء او المتقاعدين او حدائق صغيرة قبل استيلاء مافيا العقار عليها
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12
3 - med الجمعة 13 نونبر 2020 - 11:54
من السهل جدا ان توفق مع بناء الابراج والاستفادة منها اقتصاديا .شريطة ان وزارة الثقافة تعطيك ترخيص وتحول الطابق الارضي لقاعة سينما كيما كانت هاكا كلشي غيستافد ولكن هاد الناس كروشهم كبيرة كيطمعو حتى فالرصيف ومكرهوش ابنيو حتى فالشارع ...
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6
4 - أستاذ الاجتماعيات الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:00
في دولة البؤس لا تتوقع سوى القبح العمراني و القبح الثقافي و القبح الأخلاقي و القبح السلوكي و جميع أنواع و مظاهر و أشكال و مستويات القبح.
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