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كُتّاب وآراء
ضحايا باب دارنا
الخميس 12 نونبر 2020 - 22:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - اسماعيل الأدوزي الجمعة 13 نونبر 2020 - 00:21
الطمع يورث المهالك
في الاشهارات كان يقول= اشتري منزلين تأخذ ثلاثة...
واش الديور شايطين الى هذا الحد؟؟
فكروا بعقلكم
أنا يقوليا الفيلا كاملة ب 180 مليون في البيضاء
نقول ليه:سير تحلم مع أصحاب منامات اليقظة
...
الآن الملف بين يدي القضاء
وتسري عليه مساطر قانونية كما يقع في فرنسا أو بلجيكا ...
ماذا تريدون من الحكومة؟؟
ومن ملك البلاد؟؟
ما فهمت والو
لو وقع لكم ذلك في اسبانيا هل كنتم ستطالبون ملكها بأن يقيل القضاء ويحكم لكم أنتم خارج جهاز القضاء؟؟؟
في الاشهارات كان يقول= اشتري منزلين تأخذ ثلاثة...
واش الديور شايطين الى هذا الحد؟؟
فكروا بعقلكم
أنا يقوليا الفيلا كاملة ب 180 مليون في البيضاء
نقول ليه:سير تحلم مع أصحاب منامات اليقظة
...
الآن الملف بين يدي القضاء
وتسري عليه مساطر قانونية كما يقع في فرنسا أو بلجيكا ...
ماذا تريدون من الحكومة؟؟
ومن ملك البلاد؟؟
ما فهمت والو
لو وقع لكم ذلك في اسبانيا هل كنتم ستطالبون ملكها بأن يقيل القضاء ويحكم لكم أنتم خارج جهاز القضاء؟؟؟
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