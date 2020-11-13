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الرئيسية | صوت وصورة | الدراسة زمن الجائحة

الدراسة زمن الجائحة

الجمعة 13 نونبر 2020 - 13:20

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1 - مواطن غيور1 الجمعة 13 نونبر 2020 - 13:35
السلام عليكم
على الوزارة أن تترك الإختيار للتلاميد و لأوليائهم لاختيار الصيغة التي تناسبهم في التعلم، فكلنا رأينا العام الماضي المهزلة التي تخبط فيها أولادنا بما كان يسمى التعليم عن بعد، و النتيجة لم يفقهوا شيئا زائد استخلاص الرسوم عند التعليم الخاص.
من أراد التعليم الحضوري فله دالك مع الإحتياطات الضرورية، و من أراد أن يعلم أولاده في المنزل فله دالك.
كدالك من يريد الحجر فليحجر على نفسه في بيته، و كفى من التهويل.
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