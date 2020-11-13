24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
13/11/2020
الأيام القادمة
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:26
|07:55
|13:17
|16:04
|18:29
|19:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- مهدي بنعطية يميط اللثام عن مستقبله في الملاعب
- عصارة "نفايات مديونة" تستنفر جماعة البيضاء
- القوات المسلحة تستعرض تدخلاتها خلال الجائحة
- قنصلية ألمانيا الفخرية
- مصرع شاب في حادثة سير وسط مدينة مراكش
بين "اللاسلم واللاحرب" .. قضية الصحراء المغربية أمام منعطف حاسم (5.00)
حملة دولية لوقف تعذيب قردة الجوز الهندي بتايلاند تصل المغرب (5.00)
الإدارات والمؤسسات العمومية لا تستجيب لشكايات "طلب المعلومات" (5.00)
- العثماني يطمئن المغاربة بشأن اللقاح ويحذر من "الأخبار الزائفة" - (131)
- لجنة من "الأحرار" تتابع قضية الصحراء المغربية - (118)
- حكومة موريتانيا تحاول التوسّط لإنهاء فوضى البوليساريو بالكركرات - (117)
- جيش الجزائر يتدثر بالسرية في اقتناء طائرات "ميغ ـ 29" الروسية - (86)
- جنوب إفريقيا تدعو إلى "هدوء في معبر الكركرات" - (84)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الاستثمار بجهة الداخلة
الجمعة 13 نونبر 2020 - 07:09