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كُتّاب وآراء
تحرير الملك العمومي
الخميس 12 نونبر 2020 - 21:31
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - imane الجمعة 13 نونبر 2020 - 00:38
اوا حسبي الله ونعم الوكيل. ...ماعرفتش كفاش كيخمو الناس مساكن قرات ودارت الدبلومات ومالقات خدمة كيمشيو يبيعو اللي وراهم واللي قدامهم ويعمرو فراشة كيجي واحد يهزها ويديها يقسمها مع صحابو باردة
اللهم ان هذا منكر عوض هجوم العصابات حطو ليهم 2 يحرصو على النظام وخليو الناس تاكل طرف الخبز واتاي ماشي غياكلو السوشي والكلمار
اللهم ان هذا منكر عوض هجوم العصابات حطو ليهم 2 يحرصو على النظام وخليو الناس تاكل طرف الخبز واتاي ماشي غياكلو السوشي والكلمار
2 - الغيور الجمعة 13 نونبر 2020 - 00:40
تحرير الملك العمومي يجب أن يشمل المغرب كله بدون استثناء والا يكون موسمي وتحرير الطرقات من اختصاص الشرطة كما هو معمول به في بعض الدول . فتعالى لترى احتلال الملك العمومي بجميع ازقة بوزنيقة ولا من يحرر هذا الرصيف من الفراشة والخضارة وكروسة الاكل الخفيف.
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