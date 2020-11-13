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كُتّاب وآراء
أوبو وهواتف درب غلف
الجمعة 13 نونبر 2020 - 13:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - kamal الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:00
يلزم بعض الوقت لتعود الثقة بين التجار الوسطاء و الشركة،
نصيحية: يجب أضافة رمز إلى العلبة تدل أنه منتوج موافق لشروط البيع بالمغرب، أي غير مسروق وهكذا تعود الثقة، بالتوفيق شباب.
نصيحية: يجب أضافة رمز إلى العلبة تدل أنه منتوج موافق لشروط البيع بالمغرب، أي غير مسروق وهكذا تعود الثقة، بالتوفيق شباب.
2 - هشام الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:24
لا أفهم لماذا لم يتم الإستعانة ب IMEI الهواتف المسروقة و إقفالها عند بعد قبل تصل إلى السوق المغربية و يشتريها بعض الباعة كما يفعلون من زمن بعيد؟!
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