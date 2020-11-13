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كُتّاب وآراء
مغاربة وعملية الكركرات
الجمعة 13 نونبر 2020 - 14:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
2 - AZAMI الجمعة 13 نونبر 2020 - 14:59
تحية للمغرب وتعقله والتدخل في الوقت المناسب بعد ان عجزت المينورسو عن القيام بالمهمة التي احدثت من اجلها وتقاعس مجلس الأمن والمنتظم الدولي.برافو للجيش المغربي بعد ان طرد الجرذان الجائعة نحو جحورها .،،
3 - النقد الذاتي الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:00
هناك من يتكلم وهو لا يدري جغرافية معبر الگرگرات...مند بضعة سنين عندما انسحبت القوات المغربية من المنطقة العازلة خرج علينا من يسمون محللون سياسيون يقولون بأن ذاك الانسحاب كان خطة ذكية وفخ للبوليساريو. ونص كلامهم لا زال يتداول في اليوتيوب
4 - مهاجرة الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:03
الحمد لله على لطف الله
الله يعطيهم الصحة هاد الناس لدرتو معاهم الاستجواب بردو لي قلبي يمكن هذا الرد ديال كل مغربي حر كيغير على بلادو
الله يعطي الصحة لسيدنا وبيارك ليه رب في العقل ديالو ويسخر ليه ليعاون على الحق العقبى ان شاء الله يتنقى المغرب من المنكر والرذيلة وتعيشو بما يرضي الله
الله يعطيهم الصحة هاد الناس لدرتو معاهم الاستجواب بردو لي قلبي يمكن هذا الرد ديال كل مغربي حر كيغير على بلادو
الله يعطي الصحة لسيدنا وبيارك ليه رب في العقل ديالو ويسخر ليه ليعاون على الحق العقبى ان شاء الله يتنقى المغرب من المنكر والرذيلة وتعيشو بما يرضي الله
5 - %%%% الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:18
celui qui dominera la guerre negocera avec aisance sur la carte donc le terrain est essentiel et vital donc bon vent pour notre armée et leur victoire sera décisives pour obliger l Algérie a sacrifié le Polisario
6 - شخص مر من هنا الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:18
اعرفتوا اعلاش من سابع المستحيلات يتخلى المغرب اعلى الصحراء .دابا مازال ما شدوش الحكم الداتي او قطعوا اعلينا الطريق اما الى اعطيناهم الحكم الذاتي ما نعرف أشنوا غادي ايديروا.
7 - zkhallouti الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:18
وقت الجد وعدم التراخي مع عصابات لبولياريو اعطيو لبوهم لعصا لا تراجع ولا استسلام لقد تجاوزوا حدودهم واستفزازتهم اصبحت مقلقة
8 - مغربي الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:19
العز لملكنا الهمام ايده الله ونصره. وعاش المغرب من طنجة حتى الكويرة. والنصر لجنودنا في الصحراء
9 - elhabib.contact الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:24
التدخل العسكري واجب على الدولة المغربية لحماية المصالح والاشخاص ...
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