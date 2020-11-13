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كُتّاب وآراء
آراء في عملية الكركرات
الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:44
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - سعيد الجمعة 13 نونبر 2020 - 17:16
خلاصة القول نثق في قواتنا المسلحة الملكية الباسلة والحكيم. هناك تجاوز الخط الاحمر والمغرب أذكى من نواياهم والتدخل ٱحترافي. ومن نازعنا في أرضنا ننزعه حياته ومهما كان ماشياة أول دولة
نساند قوتنا
نساند قوتنا
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