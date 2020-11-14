24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2707:5613:1716:0418:2919:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المغرب يُدمج مئات اللاجئين في النسيج الاقتصادي (5.00)

  2. سلطات الدار البيضاء تتصدى لاحتلال الملك العام (5.00)

  3. بحضور الهمة والأحزاب .. العثماني يكشف تفاصيل "عملية الكركرات" (5.00)

  4. القوات المسلحة تدمّر آليات "البوليساريو" بصواريخ مضادة للدروع (5.00)

  5. الجيش المغربي يطهّر معبر "الكركرات" من ميلشيات "البوليساريو" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | غرق قارب للهجرة السرية

غرق قارب للهجرة السرية

السبت 14 نونبر 2020 - 12:30

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مهاجر السبت 14 نونبر 2020 - 12:54
ولادهم رماو راسهوم ف البحر او تايلومو الوقاية المدنية, الله اهديكم لومو انفسكم شوية ماعرفينش اشنو ف راسهوم .. هاذ الناس كون كانو قاريين غادي اعرفو ان المحيط الاطلسي صعيب تقطعو بفلوكة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - marjane السبت 14 نونبر 2020 - 12:59
الوقاية المدنية كسينو البحر الفظ الجثت عاد اجيو اديرو خدمتهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.