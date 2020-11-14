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الرئيسية | صوت وصورة | منع يطال احتجاج ممرضين

منع يطال احتجاج ممرضين

السبت 14 نونبر 2020 - 16:52

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - رشيد السبت 14 نونبر 2020 - 17:08
هداك العنصر او العناصر ديال القوات المساعدة واش يتسحب لراسو مخاري مع شي حد فحومتو ، تدخل بهذا الشكل مبالغ فيه جدا ....
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2
2 - med nador السبت 14 نونبر 2020 - 17:10
لمغاربة لا خدمة لا صحة لا تعليم لا حياة كريمة وفاش شي حد يحرج يغوت كيخافو على فلوس الدولة و كيبقاو ينتاقدو فبعضيتهم, المهم تحية للمريضين
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6
3 - مغربي السبت 14 نونبر 2020 - 17:13
إذا كان الممرض يتعرض لهذه الاعتداءات فما بالك بالمواطن العادي.ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
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4 - مواطنة السبت 14 نونبر 2020 - 17:14
و حق الله اتا تصدمت علاش زعما يعاملوهوم هاكاك وهوما كانو مسالمين
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5
5 - تعليق على الموضوع السبت 14 نونبر 2020 - 17:17
الممرضون في الصفوف الاولى ومعها باقي الاطر الصحية ومنذ بداية الوباء بدون عطلة ولا راحة ولم تتلقى اي تحفيز. هذه ليست طريقة للتعامل مع المطالب.
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8
6 - الواقع السبت 14 نونبر 2020 - 17:25
هدشي مستفز للمشاعر وفي هد ظرفية لخص الممرض يتكرم أش هد تخربيق
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6
7 - لا للتدخلات الهمجية السبت 14 نونبر 2020 - 17:29
أنا كمواطنة مغربية أستنكر ما قام به عنصر القوات المساعدة الذي تهجم بعنف على الممرض السلمي، تدخله عنيف و "همجي" و أطلب من السلطات المختصة اتخاد التدابير التأديبية في حقه.
عيب و عار ما قام به .
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