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كُتّاب وآراء
منع يطال احتجاج ممرضين
السبت 14 نونبر 2020 - 16:52
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - رشيد السبت 14 نونبر 2020 - 17:08
هداك العنصر او العناصر ديال القوات المساعدة واش يتسحب لراسو مخاري مع شي حد فحومتو ، تدخل بهذا الشكل مبالغ فيه جدا ....
2 - med nador السبت 14 نونبر 2020 - 17:10
لمغاربة لا خدمة لا صحة لا تعليم لا حياة كريمة وفاش شي حد يحرج يغوت كيخافو على فلوس الدولة و كيبقاو ينتاقدو فبعضيتهم, المهم تحية للمريضين
3 - مغربي السبت 14 نونبر 2020 - 17:13
إذا كان الممرض يتعرض لهذه الاعتداءات فما بالك بالمواطن العادي.ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
4 - مواطنة السبت 14 نونبر 2020 - 17:14
و حق الله اتا تصدمت علاش زعما يعاملوهوم هاكاك وهوما كانو مسالمين
5 - تعليق على الموضوع السبت 14 نونبر 2020 - 17:17
الممرضون في الصفوف الاولى ومعها باقي الاطر الصحية ومنذ بداية الوباء بدون عطلة ولا راحة ولم تتلقى اي تحفيز. هذه ليست طريقة للتعامل مع المطالب.
6 - الواقع السبت 14 نونبر 2020 - 17:25
هدشي مستفز للمشاعر وفي هد ظرفية لخص الممرض يتكرم أش هد تخربيق
7 - لا للتدخلات الهمجية السبت 14 نونبر 2020 - 17:29
أنا كمواطنة مغربية أستنكر ما قام به عنصر القوات المساعدة الذي تهجم بعنف على الممرض السلمي، تدخله عنيف و "همجي" و أطلب من السلطات المختصة اتخاد التدابير التأديبية في حقه.
عيب و عار ما قام به .
عيب و عار ما قام به .
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