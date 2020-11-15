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كُتّاب وآراء
جهود لمحاربة السكري
الأحد 15 نونبر 2020 - 11:24
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - يا رب الأحد 15 نونبر 2020 - 11:44
اللهم يا جبار يا جواد يا معين إرحمنا برحمتك واصرف عنا الداء واشفي كل مريض انك على كل شيء قدير
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