24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2807:5613:1716:0418:2819:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تسريب أسماء وهويات مُصابين بـ"كورونا" في القصر الكبير يثير جدلاً (5.00)

  2. منع احتجاج ممرضين (5.00)

  3. العدالة والتنمية يتهم الداخلية بمحاولة إشراك الموتى في الانتخابات (5.00)

  4. قتيل وثمانية جرحى في حادثة سير نواحي سطات (5.00)

  5. موريتانيا: 80 شاحنة تعبر الكركرات نحو المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | جهود لمحاربة السكري

جهود لمحاربة السكري

الأحد 15 نونبر 2020 - 11:24

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - يا رب الأحد 15 نونبر 2020 - 11:44
اللهم يا جبار يا جواد يا معين إرحمنا برحمتك واصرف عنا الداء واشفي كل مريض انك على كل شيء قدير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.