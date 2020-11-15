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كُتّاب وآراء
فرحة بمعبر الكركرات
الأحد 15 نونبر 2020 - 22:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - سباتة الأحد 15 نونبر 2020 - 23:08
يجب تجهيز المنطقة بالعمارات و المدارس و الفنادق يجب إعمار هاته المنطقة المغربية قريبة ليها البحر
2 - الامبراطورية المغربية الأحد 15 نونبر 2020 - 23:13
العز والنصر لملكنا الهمام ولجنودنا الأبطال ولشعبنا الشجاع
الذل والهزيمة والهوان لأعداء الوطن
إلى ;;;;;; بوليساريو الذين فقدوا داعميهم القدافي بوتفليقة المراكشي وغيرهم كلهم ذهبو إلى ;;;;; ولا عزاء لهم
وعاش الملك وعاش الشعب المغربي من طنجة إلى موريتان
الله الوطن الملك
الذل والهزيمة والهوان لأعداء الوطن
إلى ;;;;;; بوليساريو الذين فقدوا داعميهم القدافي بوتفليقة المراكشي وغيرهم كلهم ذهبو إلى ;;;;; ولا عزاء لهم
وعاش الملك وعاش الشعب المغربي من طنجة إلى موريتان
الله الوطن الملك
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