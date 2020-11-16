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كُتّاب وآراء
جندي سابق يتوعد البوليساريو
الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - طبطبطب الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:40
الصحراء مغربية و الحدود مغربية مورينانية كما تقولون من أين للبوليزاريو قطع الطريق، يعني أن لهم أرضا يتنقلون فيها بكل حرية و هي شرق الجدار الرملي، يعني ليس المغرب من له حدود مع مورينانيا، البوليزاريو هي من لها السيطرة شرق الجدار المفروض فيها مناطق عازلة و هي في الواقع تحت سيطرة الجبهة.
تعليق غير لائق
-89
2 - مغربي من ألمانيا الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:42
المغاربة داخل وخارج ارض الوطن صوت واحد من أجل قضيو واحدة
3 - ROMIO الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:44
من عند عسكري .....
الله يعطيك الصحة او صاف
أ لجندي السابق او صحابو...برابو......
الله يعطيك الصحة او صاف
أ لجندي السابق او صحابو...برابو......
4 - مغربي الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:47
المغاربة الأحرار دائما رجال الله الوطن الملك
5 - مراد الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:56
الله ينصر الجيش المغربي ضد العداء الانفصاليين و ضد حكام الجزائر
6 - Mouss الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:18
أنا لم أكن يوما جنديا محترفا ولم أخضع للخدمة التجنيدية، عمري 67 سنة وفي صحة جيدة بفضل الله، وإذا دعت الضرورة أكون من أوائل من يقدمون أنفسهم للدفاع عن الوطن، ملك اجدادنا الأحرار الذين جاهدوا بدمائهم الزكية من أجل أن يكون لأحفادهم وطنا حرا وتاريخا زاخرا بمنجزاته.
الله، الوطن، الملك، من سبتة إلى الگويرة.
الله، الوطن، الملك، من سبتة إلى الگويرة.
7 - سوسي الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:31
تحياتي للجنود المغاربة، الله ينصركم
الله الوطن الملك
الله الوطن الملك
8 - Redouane الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:41
أتمنى أن تحل الامور بشكل ودي وأن يتحل المغرب بالحكمة في مواجهتهم فنحن جميعا مسلمون ودم المسلم حرام.
9 - omarios الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:48
سنجعل أحفادنا يفتخرون بنا وسيذكرنا التاريخ في صفحات المجد والبطولة لن نفرط في شبر من بلادنا ستبقا حرة للجيل القادم والأجيال التي بعده، الصحراء مغربية وستظل كذلك
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