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كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | وداعا أحرضان

وداعا أحرضان

الاثنين 16 نونبر 2020 - 20:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عبدووو الاثنين 16 نونبر 2020 - 20:47
إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمة الله عليه رجل جمع ما بين السياسة والمقاومة والفن التشكيلي، تعازينا الحارة إلى كل أفراد عائلته.
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2 - mohmed الاثنين 16 نونبر 2020 - 20:49
ce qui a attiré mon attention, il a préféré de revenir à l’origine sa ville natale, ce qui explique plein choses,
les gens qui sont loin de leurs familles, villes natales origine vont comprendre...
mais les gens qui ne pas d'origine ni amour ils vont pas comprendre,

ALLAH YRAhmou wi Wasa3 3lih
ina li ALLAH wa ina ilaihi raji3oun
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