24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
20/11/2020
الأيام القادمة
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:32
|08:01
|13:18
|16:02
|18:25
|19:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- القضاء يؤجل قضية "انهيار عمارة" بمدينة مراكش
- شفاء 4641 شخصاً من كورونا في يوم .. ونسبة التعافي 83 بالمائة
- المغرب يُسَرع إعمار معبر الكركرات في انتظار إنجاز مشاريع تنموية
- "أولمبياكوس" اليوناني ينتظر الحالة الصحية للعربي
- السلطات الأمريكية توصي بعدم السفر في "عيد الشكر"
ممرضون يشلون مستشفيات المملكة للمطالبة بمراجعة شروط الترقية (5.00)
- مسؤول جزائري يكشف حقد العسكر ويهدد المغرب برد عسكري كاسح - (542)
- بلاغ الديوان الملكي .. الأردن يعتزم فتح قنصلية عامة بمدينة العيون - (195)
- جدوى العمل الحزبي تقسّم الحركة الأمازيغية قبل انتخابات 2021 - (101)
- المغرب يُفشل مخططا جزائريا لإقامة ثكنة عسكرية على المحيط الأطلسي - (92)
- البوليساريو تمعن في الكذب بالترويج لقصف مواقع عسكرية مغربية - (83)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المعنى الحقيقي للجار
الجمعة 20 نونبر 2020 - 18:23