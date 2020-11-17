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كُتّاب وآراء
اعتداء وحشي يهز الجديدة
الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 12:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - ali الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:29
الهمجية لابد أن تقابل بالاعدامات. في أي بلد وفي أي عصر نحن فيه ؟ اينكم يا من تدافعون عن حقوق الانسان؟ هل هؤلاء الهمج مصنفين كإنسان ؟ وأين اذا حقوق الجرحى والمعتدى عليهم ؟ أليس لهم حق في الحياة ؟ أم أنكم تدافعون عن الاجرام والهمج. تغيير القوانين والتشريعات في حق الهمج أصبح يفرض نفسه .
2 - الفوضى الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:34
الرجاء من السلطات هو طلب واستعطاف جددو فالقوانين او سنو قانون جديد لحامل السلاح الابيض عقوبة سنتين على الاقل اما ايلى استعملو وضرب به او قثل او ماشابه شددو العقوبة حيث المسكوت عنه اخطر واكثر والله ولينا كنخافو من خيالنا كاع لي ناض يهز موس او سيف بحال ايلى هاز كارو
3 - kamal الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:37
prison à la perpétuité pour ces délinquants pour servir comme exemple si non ce genre d'agression se répétera , on en a marre
4 - حمادي الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:40
إذا لم نحارب الفقر والجهل فسنضطر يوماً لمحاربة الفقراء والجهلة
5 - hamid de taza الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:41
تحياتي السي الحموشي هيا كن لهم و لأمثالهم بالمرصاد و المسدس
6 - meryemelbouamrani الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:42
لاحول ولاقوة الا بالله البلاد ولات سايبة اش هادشي فيما دخلت تلقاي غير الاغتصاب ولا الاختطاف ولا التعدي اشهد ان لا اله الا الله انا وليت مريضة بالعصب من قوة هادشي ياربي الى ملطف بينا ودينا فالضو
8 - هشام الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:54
معرب الامن والامان، اين هي الحكومة والجمعيات المدنية. شرحولينا هاذ الناس لي هاجمو بالسيوف شنو هي العقوبة ديالهم. انا اقترح ان يتم استدعائهم لمخفر الشرطة وتوبيخهم ليفهمو ما فعلوه بلا ما نعاقبوهم لان العقوبة الحبشية سوف ترثر على نفسيتهم.
9 - الإعدام ينظف المجتمع الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:56
من حمل سيفا أو سكينا أو سلاحا واعتدى به على مواطنين يعاقب بالسجن 20 سنة وإذا قتل شخصا يعدم مباشرة دون محاكمة وكل هذه الإجراءات تربي أفراد من المجتمع المغربي وتنظفه من الميؤوس من وجودهم في المجتمع
10 - والاعدام الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:57
الله ياخذ الحق وليتي تخرج من الدار بحتلي غادي تحارب ...الشوهة المنكر بالعلالي الفساد السرقة الحكرة كل انواع المناكر ..وبدلو القوانين الشكوى الله واش حنا فغابة كرهتونا فبلادنا ولينا باغيين نطجو شي اغتصب شي وشي طير عينين شي وزيد وزيد الاعدام يا دولة الاسلام وكل من يرفض الاعدام الله يسلط عليه صحاب السيوفة ونشوفو شنو غيدر
11 - Max الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 14:08
اولويات المستقبلية و الطارءة في المغرب.
محاربة الفقر.
محاربة البطالة.
التعليم.
الصحة.
محاربة الفقر.
محاربة البطالة.
التعليم.
الصحة.
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