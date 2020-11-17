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كُتّاب وآراء
تفاصيل ليلة الرعب بأناسي
الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - عبدالحكيم الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:59
هذه هي نتيجة تعاطي المخدرات والقرقوبي، كما يجب عدم الشفقة والرأفة في هؤلاء المجرمين فمكانهم يوجد في السجون .
2 - زكرياء المغربي الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 22:04
عمالة مقاطعة سيدي البرنوصي بجميع مناطق ترابها تعرف إنفلات أمني خطير وأصبحنا نتمنى أن يدخل الدرك الملكي للعمل داخل عمالة البرنوصي بدل الأمن الوطني ما شهدتها دائرة أناسي أمس فهو حقيقة مؤلم جدا تخريب للممتلكات وحمل الأسلحة البيضاء كبيرة الحجم فأصبحنا نعيش في أفغانستان او الصومال
3 - حسن الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 22:05
حسبي الله ونعم الوكيل يجب الضرب بيد من حديد من هؤلاء
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