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الرئيسية | صوت وصورة | العلم المغربي فوق الأهرامات

العلم المغربي فوق الأهرامات

الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 22:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - anharifatima الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 23:15
الله يحفظ وطنناالحبيب ستبقى رايته مرفوعة إلى أن يرث الله الأرض وماعليها
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12
2 - tazlagout الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 23:26
تستحق كل احترام وتقدير. شكرا على كل مغربي غيور على بلده وهو في المغرب او في بقعة في العالم.
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5
3 - علي نايت عمر الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 23:26
هل شاهدت يا سعيد خانزريحة (العلم المغربي فوق الأهرامات) انه منظر جميل
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3
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