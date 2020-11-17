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كُتّاب وآراء
العلم المغربي فوق الأهرامات
الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 22:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - anharifatima الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 23:15
الله يحفظ وطنناالحبيب ستبقى رايته مرفوعة إلى أن يرث الله الأرض وماعليها
2 - tazlagout الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 23:26
تستحق كل احترام وتقدير. شكرا على كل مغربي غيور على بلده وهو في المغرب او في بقعة في العالم.
3 - علي نايت عمر الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 23:26
هل شاهدت يا سعيد خانزريحة (العلم المغربي فوق الأهرامات) انه منظر جميل
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