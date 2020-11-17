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كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | الإبراهيمي ولقاح كورونا

الإبراهيمي ولقاح كورونا

الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 23:03

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1 - النقد الذاتي الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 23:16
مادام الملك وافق على ذاك اللقاح والمغرب اشترى عشرة ملايين جرعة. فلن ولن تجد اي موظف في مجال الصحة او الصيدلة سيعترض أو يقول عكس ما أخبروا به الملك..
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