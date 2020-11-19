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كُتّاب وآراء
احتجاج أطر تمريضية
الخميس 19 نونبر 2020 - 17:46
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - رباطي الخميس 19 نونبر 2020 - 18:14
من يتقاضى اكثر من 6000 درهم و راتب يصل إلى اكثر من 16000 درهم ، و اكثرهم لا يقوم بعمله كما ينبغي ،أما المعاملة مع المرضى فتلك هي الطامة الكبرى
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