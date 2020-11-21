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الرئيسية | صوت وصورة | مع صحراويين بهولندا

مع صحراويين بهولندا

السبت 21 نونبر 2020 - 13:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - bensaid السبت 21 نونبر 2020 - 14:06
هذه أصوات ترجح الحق. و تحب السلم و السلام. و تحب الوحدة لا التفرقة. ولم تنجر الى أطروحة الجزائر أما الإنفصاليين فلا حول و لا قوة لهم. و الضحايا هم النساء و الأطفال و الشباب في داك الخلاء.
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2 - خادم القصر السبت 21 نونبر 2020 - 14:35
اصوات المغاربة كلها تنادي الىسلم والسلام و الى هيبة القوات المسلحة الملكية في تدخلها في الكركرات و لا يفلح المرتزقة و الخونة .. عاش الملك محمد السادس نصره الله
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