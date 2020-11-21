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كُتّاب وآراء
مع صحراويين بهولندا
السبت 21 نونبر 2020 - 13:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - bensaid السبت 21 نونبر 2020 - 14:06
هذه أصوات ترجح الحق. و تحب السلم و السلام. و تحب الوحدة لا التفرقة. ولم تنجر الى أطروحة الجزائر أما الإنفصاليين فلا حول و لا قوة لهم. و الضحايا هم النساء و الأطفال و الشباب في داك الخلاء.
2 - خادم القصر السبت 21 نونبر 2020 - 14:35
اصوات المغاربة كلها تنادي الىسلم والسلام و الى هيبة القوات المسلحة الملكية في تدخلها في الكركرات و لا يفلح المرتزقة و الخونة .. عاش الملك محمد السادس نصره الله
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