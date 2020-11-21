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الرئيسية | صوت وصورة | البقالي والعلم فوق الأهرام

البقالي والعلم فوق الأهرام

السبت 21 نونبر 2020 - 11:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - أمين السبت 21 نونبر 2020 - 12:01
تبارك الله عليكم,الله إطول لكم العُمر.هذا هما المغاربة .شكرا
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9
2 - علي نايت عمر السبت 21 نونبر 2020 - 12:07
شكرا جزيلا انس البقالي رفعت علمنا المغربي فوق احد عجائب الدنيا السبع و امام انظار اعداء الوطن و هي عبارة عن لوحة فنية ديبلوماسية لا تنسى ابدا
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3 - vive maroc السبت 21 نونبر 2020 - 12:45
نموذج لشباب المغربي الطموح الله يوفقك فالمسيرة ديالك
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4 - علي نايت عمر السبت 21 نونبر 2020 - 12:47
اتمنى لاحد المغنيين المغاربة ان يستعمل فيديو هذا الشاب في كليب اغنية وطنية بمناسبة انهزام اعداء الوطن
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2
5 - المغامرة السبت 21 نونبر 2020 - 12:59
بالتوفيق اخي والله احقق لكم كل ماكترجاو وهذا الحب الغير مشروط لعلم بلدك الحبيب دليل على وطنيتك الصادقة حيثما حللت وارتحلت اللهم بارك فيك وعليك مزيد من العطائات الافظل قادم انشاء الله
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1
6 - شاكر لكم السبت 21 نونبر 2020 - 13:01
جيد أحسنت عمل رائع من المغرب واحب مصر واحب الاهرامات مصر بلد حنون.
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