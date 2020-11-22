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كُتّاب وآراء
الوضع الصحي في آسفي
الأحد 22 نونبر 2020 - 11:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - الأحد 22 نونبر 2020 - 12:22
هذا حال جل المستشفيات المغربية ناهيك عن المستوصفات فالبوادي واس المسؤول كيقول للناس اللقاح موجود لتطمئنو وسبق وكتبت تعليق بلي اللقاح عندو ماليه الخبراء كيسهرو عليه وهذا هو همك ومسؤوليثك المستشفيات وبلي ماكيهمك لا المواطن ولا صحة المريض وهمك الوحيد هو الاشهار والخوى الخاوي وضعنا كاريثي وحتى سبيطار مايحمر الوجه والفقير يترجى الله فقط وحسبنا الله ونعم الوكيل فكل متهاون وحكار
2 - كريم الأحد 22 نونبر 2020 - 12:30
كل التنديد بأعمال المسؤولين وتخاذلهم. ولكن السؤال هو : الم يتخادل المواطن عندما لم يحترم الدعوات لاحترام الإجراءات الاحترازية لأنه يعلم مسبقا مستوى الخدمات في المغرب العمومي؟
3 - ولد اسفى الأحد 22 نونبر 2020 - 13:30
السلام عليكم ورحمة وبركاته.
إدا اردتم متابعه العلاج فما عليكم إلى اخينا صاحب الباترون مول القهوة المعلوم .هادا هو الواقع اليوم في مدينة أسفي !!!!!!!!!!!!!!!!!!
إدا اردتم متابعه العلاج فما عليكم إلى اخينا صاحب الباترون مول القهوة المعلوم .هادا هو الواقع اليوم في مدينة أسفي !!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 - رشيد الأحد 22 نونبر 2020 - 13:32
نتمنى ان يكون هدا الوباء درس للمسؤولين في قطاع الصحة لان الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة تعاني كتيرا في المستشفيات الإهمال.
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