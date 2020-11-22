24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3308:0313:1816:0118:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. قاهر الإعاقة بالكتابة (5.00)

  2. سائق عائد من الكركرات (5.00)

  3. الأوقاف تعيد فتح 11677 مسجدا بجهات المملكة‎ (5.00)

  4. "البيجيدي" يجمد عضوية الزاهيدي ويطلب "مستحقات جماعة تمارة" (5.00)

  5. "أزمة كورونا" ترفع مؤشر دين الخزينة إلى 76 في المائة بالمملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | الوضع الصحي في آسفي

الوضع الصحي في آسفي

الأحد 22 نونبر 2020 - 11:55

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - الأحد 22 نونبر 2020 - 12:22
هذا حال جل المستشفيات المغربية ناهيك عن المستوصفات فالبوادي واس المسؤول كيقول للناس اللقاح موجود لتطمئنو وسبق وكتبت تعليق بلي اللقاح عندو ماليه الخبراء كيسهرو عليه وهذا هو همك ومسؤوليثك المستشفيات وبلي ماكيهمك لا المواطن ولا صحة المريض وهمك الوحيد هو الاشهار والخوى الخاوي وضعنا كاريثي وحتى سبيطار مايحمر الوجه والفقير يترجى الله فقط وحسبنا الله ونعم الوكيل فكل متهاون وحكار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - كريم الأحد 22 نونبر 2020 - 12:30
كل التنديد بأعمال المسؤولين وتخاذلهم. ولكن السؤال هو : الم يتخادل المواطن عندما لم يحترم الدعوات لاحترام الإجراءات الاحترازية لأنه يعلم مسبقا مستوى الخدمات في المغرب العمومي؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
3 - ولد اسفى الأحد 22 نونبر 2020 - 13:30
السلام عليكم ورحمة وبركاته.
إدا اردتم متابعه العلاج فما عليكم إلى اخينا صاحب الباترون مول القهوة المعلوم .هادا هو الواقع اليوم في مدينة أسفي !!!!!!!!!!!!!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - رشيد الأحد 22 نونبر 2020 - 13:32
نتمنى ان يكون هدا الوباء درس للمسؤولين في قطاع الصحة لان الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة تعاني كتيرا في المستشفيات الإهمال.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.