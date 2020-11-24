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كُتّاب وآراء
صناعة الفخار نواحي دمنات
الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 11:43
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - citoyen الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 12:14
Demnate est une ville que j'ai visité et que j'adore. Vraiment c'est une ville très calme et touristique . Elle se trouve a 100Km
de Marrakech. les gens de Demnate sont très accueillant et très généraux
j'aime aussi le TAJINE Demnati
Pour la poterie , il faut subventionner ces petites entreprises à l'instar des autres PME
une remarque les potiers de demnate sont bien instruits et ils s'expriment bien d’après ce reportage
de Marrakech. les gens de Demnate sont très accueillant et très généraux
j'aime aussi le TAJINE Demnati
Pour la poterie , il faut subventionner ces petites entreprises à l'instar des autres PME
une remarque les potiers de demnate sont bien instruits et ils s'expriment bien d’après ce reportage
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