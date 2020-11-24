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كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | صناعة الفخار نواحي دمنات

صناعة الفخار نواحي دمنات

الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 11:43

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - citoyen الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 12:14
Demnate est une ville que j'ai visité et que j'adore. Vraiment c'est une ville très calme et touristique . Elle se trouve a 100Km
de Marrakech. les gens de Demnate sont très accueillant et très généraux
j'aime aussi le TAJINE Demnati
Pour la poterie , il faut subventionner ces petites entreprises à l'instar des autres PME
une remarque les potiers de demnate sont bien instruits et ils s'expriment bien d’après ce reportage
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