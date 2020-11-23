24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
23/11/2020
الأيام القادمة
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:34
|08:04
|13:19
|16:01
|18:24
|19:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- تصدير الجزائر الصناعة العسكرية .. طموح واقعي أم استهلاك داخلي؟
- مطلب "إسقاط التعاقد" يوحد أساتذة برشيد وسطات
- حزمة إجراءات تروم صد انتشار كورونا بتارودانت
- "كوفيد 19" يتمدد في جنوب المملكة .. ومجموع الوفيات يبلغ 5316
- إصابة 3 أساتذة تُغلق "عمر الخيام" في الدشيرة
القيادات الموريتانية تتجاهل مسؤولي جبهة البوليساريو في نواكشوط (5.00)
عدم تسديد الفواتير بسبب "كوفيد-19" يفاقم أزمة المقاولات الصغيرة (5.00)
- هل تسحب نواكشوط الاعتراف بالبوليساريو لتسوية قضية الصحراء؟ - (161)
- رصيف الصحافة: القطاع العام يشرف على عملية "تلقيح كورونا" - (97)
- تصدير الجزائر الصناعة العسكرية .. طموح واقعي أم استهلاك داخلي؟ - (76)
- الجري وراء الربح السريع يبدد "القيم المغربية" على منصة "يوتوب" - (73)
- "معاكسة النظام" تدفع الجزائر إلى استهداف رؤساء بلديات "القبايل" - (70)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جنازة مدير مشفى بالبيضاء
الاثنين 23 نونبر 2020 - 14:28
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - nabil الاثنين 23 نونبر 2020 - 14:43
شهادات زملائه في العمل ستشفع له عند الله ان شاء الله. اللهم ارحمه و انا لله وانا اليه راجعون
2 - المومني الاثنين 23 نونبر 2020 - 14:46
اللهم اغفر له وارحمه واحسن إليه كما احسن للجميع حسب شهادات العاملين بالمستشفى والمرضى اللهم اسكنه فسيح جنانك مع الدين انعمت عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وازرق أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
3 - المصطفى الاثنين 23 نونبر 2020 - 14:51
اللهم ثبته عند السؤال، واغفر له واسكنه فسيح جناتك
4 - نجاة الاثنين 23 نونبر 2020 - 15:10
لاحول ولاقوة الا بالله .اللهما ارفع عنا هدا الوباء وارحم موتانا وموتي المسلمين
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4