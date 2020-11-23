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الرئيسية | صوت وصورة | جنازة مدير مشفى بالبيضاء

جنازة مدير مشفى بالبيضاء

الاثنين 23 نونبر 2020 - 14:28

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - nabil الاثنين 23 نونبر 2020 - 14:43
شهادات زملائه في العمل ستشفع له عند الله ان شاء الله. اللهم ارحمه و انا لله وانا اليه راجعون
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11
2 - المومني الاثنين 23 نونبر 2020 - 14:46
اللهم اغفر له وارحمه واحسن إليه كما احسن للجميع حسب شهادات العاملين بالمستشفى والمرضى اللهم اسكنه فسيح جنانك مع الدين انعمت عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وازرق أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
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3 - المصطفى الاثنين 23 نونبر 2020 - 14:51
اللهم ثبته عند السؤال، واغفر له واسكنه فسيح جناتك
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4 - نجاة الاثنين 23 نونبر 2020 - 15:10
لاحول ولاقوة الا بالله .اللهما ارفع عنا هدا الوباء وارحم موتانا وموتي المسلمين
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