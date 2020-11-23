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كُتّاب وآراء
إغلاق مدينة أكادير
الاثنين 23 نونبر 2020 - 19:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - mohammed usa الاثنين 23 نونبر 2020 - 21:05
لحظت من خلال الربورتاج ان الكثير من الناس مرتدين الكمامات بطريقة غير صحيح.. بالاضافة لحظت ان الكثير منهم غير مرتدين الكمامات أصلا..فكيف سنحارب كورونا والكثير منا غير مهتمين بالفيروس.. ومعلوم أن الفيروس في المغرب يخطف خيرة الناس.. بالمغرب..في امريكا اصحاب ترامب اي في الولايات الوسطى الكثير منهم لا يرتدون الكمامات مما زادت الحالات بنسبة كبيرة..وانتقلت العدوى من جديد إلى نيويورك ونيوجرسي بالشرق الامريكي..مما جعل الكثير من عمداء المدن يفكرون في الاغلاق التام بموزازة مع عيد الشكر المقدس..هذه دولة عظمى والمستشفيات في كل مكان ورغم مازالت الوفيات مرتفعة بشكل كبير.. وبالتالي المرجو من اخواني المغاربة..تتبع الخطوات الصحية ..كلبس الكمامات بطريقة صحيحة.. والنظافة وتجنب الاختلاط..حتى يرفع الله تعالى عنا الوباء ...
2 - Mouss الاثنين 23 نونبر 2020 - 21:16
أنا قدمت من فرنسا إلى طنجة قبل يومين، اليوم خرجت لأتجولفي المدينة ولاحظت أن الناس هنا ينقسمون إلى أربعة أقسام : قسم لا يرتدي الكمامة قطا، قسم يغطي الفم ويترك الأنف عاريا، قسم يرتديها تحت الدقن ويترك الفم والأنف عاريين، أخيرا قلة قليلة ترتدي الكمامة بطريقة سليمة. قمت بإحصاء سريع لمأة من المارة الذين عرضوا طريقي فكانت النتيجة أن 13 فقط كانت كمامتهم مرتدية بطريقة صحيحة، وهذا ما يجعل العدوى تزداد انتشار، فلا تتساءلوا لماذا دام امد هذا الوباء وتكاثر المرضى والأموات وتكبثت الحياة واكتأب الخلق وكثرت الجرائم داخل الأسر والعائلات؟
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