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كُتّاب وآراء
حادثة سير بطريق القنيطرة
الاثنين 23 نونبر 2020 - 20:38
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - mohamed الاثنين 23 نونبر 2020 - 20:55
تلات حوادث بها نفس نوع السيارة في أسبوع واحد . ( فيات أونو )
2 - hicham الاثنين 23 نونبر 2020 - 21:02
واحدة من السيارات الثلاثة من القنيطرة وهو بالطبع عائد الى القنيطرة وقادم بسرعة جنونية ماتسبب في الكارثة ، بحكم انني من سكان المنطقة ونرى يوميا سكان القنيطرة يسرعون ليقضو مشاويرهم في الرباط المرجو التمهل فالقطار افضل لكم من ان تدفعو حياتكم ثمنا للعجلة الزائدة
3 - عبد الحكيم الاثنين 23 نونبر 2020 - 21:28
هناك جانب روحي دائما ننساه اثناء دخول السيارة، يتعلق الامر بدعاء الركوب فالغالبية العظمى لا تذكره لا سرا ولا جهرا، هذا الدعاء لا يمنع المسلمين من حوادث السير لكنه يجعلهم متيقظين ومتركزين اثناء الطريق وحتى اذا قدر الله وتوفي السائق في حادثة سير فسيموت على حسن خاتمة، الدعاء يقول: ( الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين )
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