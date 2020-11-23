24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3408:0413:1916:0118:2419:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. بطل مغربي في إنجلترا (5.00)

  2. جمهورية القبائل الديمقراطية (5.00)

  3. الأمير عبد القادر في كنف الإمبراطور (5.00)

  4. القيادات الموريتانية تتجاهل مسؤولي جبهة البوليساريو في نواكشوط (5.00)

  5. العثماني يشارك في حملة تبرع بالدم لسدّ الخصاص (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | حادثة سير بطريق القنيطرة

حادثة سير بطريق القنيطرة

الاثنين 23 نونبر 2020 - 20:38

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - mohamed الاثنين 23 نونبر 2020 - 20:55
تلات حوادث بها نفس نوع السيارة في أسبوع واحد . ( فيات أونو )
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - hicham الاثنين 23 نونبر 2020 - 21:02
واحدة من السيارات الثلاثة من القنيطرة وهو بالطبع عائد الى القنيطرة وقادم بسرعة جنونية ماتسبب في الكارثة ، بحكم انني من سكان المنطقة ونرى يوميا سكان القنيطرة يسرعون ليقضو مشاويرهم في الرباط المرجو التمهل فالقطار افضل لكم من ان تدفعو حياتكم ثمنا للعجلة الزائدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
3 - عبد الحكيم الاثنين 23 نونبر 2020 - 21:28
هناك جانب روحي دائما ننساه اثناء دخول السيارة، يتعلق الامر بدعاء الركوب فالغالبية العظمى لا تذكره لا سرا ولا جهرا، هذا الدعاء لا يمنع المسلمين من حوادث السير لكنه يجعلهم متيقظين ومتركزين اثناء الطريق وحتى اذا قدر الله وتوفي السائق في حادثة سير فسيموت على حسن خاتمة، الدعاء يقول: ( الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين )
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.