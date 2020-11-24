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الرئيسية | صوت وصورة | أطول برج في إفريقيا

أطول برج في إفريقيا

الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 08:37

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1 - كاظم عين السبع الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 09:15
ناري ناري قفرتوها شي وحدين غادين اصاوبو شي بودرا اطول منها ببعض السنتيمات ويربحوننا واش باعين تفقسو شي ناس
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