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كُتّاب وآراء
أطول برج في إفريقيا
الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 08:37
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - كاظم عين السبع الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 09:15
ناري ناري قفرتوها شي وحدين غادين اصاوبو شي بودرا اطول منها ببعض السنتيمات ويربحوننا واش باعين تفقسو شي ناس
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