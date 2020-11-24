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Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | أعراض متوقعة للقاح

أعراض متوقعة للقاح

الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 13:17

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن من المغرب الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 14:49
السيد المدني طبيب أطفال وعنده خبرة 29 سنة في مجال اللقاحات. فهل في هذه المدة كنت تستعمل لقاحا مستوردا من الصين.. انت تعرف ان اللقاحات المستعملة في المغرب منز أن كنتَ طفلا هي لقاحات مختبرات غربية.. لماذا هذه الدعاية للقاح الصيني؟ هل لان الملك هو من وافق عليه وتخافون من مناقشة كلامه؟؟؟؟
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2 - abdelouahed الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 15:05
اسي طبيب الجلبة عندها اضرار كثيرة على المناعة ديال الجسم. و المشكل لكبير هو consequence ديال الجلبة ما يمكن تواحد يقيمهم. انا نجلب و لكن اعطيني و رقة من عندك اسي الطبيب لقتقول لي فيها.الجلبة ما كتمتل تا خطار على صحتي. و انجلب من غدا.
نتمنى سي طبيب راه فهمني.
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3 - ميس نتمورت الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 15:14
هاد السيد واخا طبيب وصاحب تجربة الا ان المشكلة الكبيرة اللي عندو هي نفس المشكلة ديال اغلب المغاربة وبشكل خاص المسؤولين وهو مشكلة القدرات التواصلية. الطريقة اللي كيتكلم بها في مشكلة في الاقناع.. فبدل استخدام الاقناع العلمي كيلتجأ لعبارات غالبا مايرفضها المغاربة من قبل انضبطو الاوامر ويدير عقلو.. هناك ابوية مفرطة في الخطاب اليومي للمغاربة وهاد الطبيب للأسف لم يخرج عن العادة.
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4 - فلان الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 15:28
وشتي انا ما نعملش هذا اللقاح وخا نبقى غير انا وياه بغيتو تخرجوا علينا
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