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كُتّاب وآراء
المصلي وحقوق الطفل
الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 14:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - abdou الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 14:50
تمنيت السيدة الوزيرة الفاضلة لو قامت وزارتكم الموقرة بإعداد روبورطاج ميداني لتقريبنا بما تقومون به في الميدان مع الاستدلال بشهادات الأطفال والأسر والمواطنين.
إظهار حجم وجودة التدخلات يتم من خلال إظهار شهادات المواطنين والمستفيدين وتعبيرهم عن رضاهم عن البرامج والخدمات. "كل تاجر يشكر سلعته"
إظهار حجم وجودة التدخلات يتم من خلال إظهار شهادات المواطنين والمستفيدين وتعبيرهم عن رضاهم عن البرامج والخدمات. "كل تاجر يشكر سلعته"
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