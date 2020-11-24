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كُتّاب وآراء
توافق ليبي بطنجة
الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 20:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - بن حميدو المناصرة الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:15
الحمد لله المغرب بلاد التوافق والسلم والقمم والملتقيات الناجحة ويبقى دائما في خدمة القضايا العربية والإسلامية
2 - وحدة ليبيا أولا... الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:22
الشعب المغربي قاطبة يتمنى لكم التوفيق من اجل عزة ليبيا والليبيين، "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"، صدق الله العظيم.
3 - سعيد موحا الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:31
اللهم بارك و وحد كلمتهم و احفض إخواننا الليبيين الأشقاء و أبعد عنهم كيد الكائدين و شر الحاقدين و جازي خير الجزاء ملكنا محمد السادس الدي عمل على لم الشمل الإخوة الليبيين و جازي كل من مد يد العون من بعيد أو قريب و احفض بلدنا المغرب من طنجة إلى لكويرة من حسد الحاقدين و من دساءس المتهورين و وحد جميع الشعوب العربية بصفة عامة و الشعوب المغاربية على وجه الخصوص آمين يارب العالمين.
4 - عبد الرحمان الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:38
نعم حنا مع توحيد الصف الليبيى ومع انتقاله الى مرحلة الاستقرار السياسي
يبدوا ان الاخوة الليبيين استوعبوا الدرس من عشر سنوات من الحرب والفرقة
نريد ليبيا قوية وشجاعة في قول وفعل الحق والعدل والبناء
يبدوا ان الاخوة الليبيين استوعبوا الدرس من عشر سنوات من الحرب والفرقة
نريد ليبيا قوية وشجاعة في قول وفعل الحق والعدل والبناء
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