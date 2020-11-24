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كُتّاب وآراء
تكريم ليبي لبوريطة
الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 15:37
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - التذكار الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:14
الله اهديكم لي جاب الوسام ههه ماداير الكمامة حطها فالدقن ماشاء الله عليكم وحتى فالصورة الجماعية شي دايرها وشي مهبطها هههه اه سمحو ليا قريب يجي اللقاح انتابهو راه كتنصحو الناس واغلبيثكم تخل بهذ التذابير الاعلام يفضح بلامايقصد
2 - med الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:16
السلام عليكم .
وسيبقي التاريخ يشهد علي عراقة تاريخ المملكة المغربية ومكانتها بين الدول .كما سيشهد التاريخ علي تقهقر وتشردم وتقزم بعض الحكام الذين سينتهي بهم المطاف كما اتنهي المطاف بملك ملوك افريقيا في مجاري المياه .وبيـــــنـــنا الـــــتــــاريخ اعــــــــــــــــــظـــم شــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــد .والقافلة تسير ..............
مع كامل احترامي لكل لسان وقلم يشهد بالحق في جل ارجاء الجزائر الديمقراطية. والسلام .
وسيبقي التاريخ يشهد علي عراقة تاريخ المملكة المغربية ومكانتها بين الدول .كما سيشهد التاريخ علي تقهقر وتشردم وتقزم بعض الحكام الذين سينتهي بهم المطاف كما اتنهي المطاف بملك ملوك افريقيا في مجاري المياه .وبيـــــنـــنا الـــــتــــاريخ اعــــــــــــــــــظـــم شــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــد .والقافلة تسير ..............
مع كامل احترامي لكل لسان وقلم يشهد بالحق في جل ارجاء الجزائر الديمقراطية. والسلام .
3 - الخميس الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:28
السيد الوزير قام بعمل جبار مع الإخوة الليبيين جزاه الله خيرا وأحسن تكريم له هو عندما تنعم الشقيقة ليبيا بالأمن والأمان والإزدهار والرخاء إن الله يجازي كل من أحسن عملا. تحية للسيد الوزير.
4 - رائع الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 22:04
تحية تقدير واحترام لمعالي الوزير الكفؤ السيد بوريكا. نحبك لإخلاصك وتفانيك في عملك. شكرا جزيلا سيدي.
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