24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
25/11/2020
الأيام القادمة
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:36
|08:06
|13:19
|16:00
|18:23
|19:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- حكم قضائي ينتصر للخطوط الملكية المغربية بحلّ "جمعية الربابنة"
- حملة وقف العنف ضد النساء
- وزارة الجالية تبسّط إجراءات الاستفادة من صندوق تحفيز الاستثمارات
- تتويج الفائزين في ثالث دورات "الشارقة للأفلام"
- محكمة القنيطرة تنتصر لتلميذة مُحتجبة أمام مدرسة كاثوليكية فرنسية
تحليل قاموس المصطلحات في قرارات مجلس الأمن بشأن الصحراء (5.00)
"الوصم" يدفع شباب الأحياء الصفيحية إلى إنكار "المجال الجغرافي" (5.00)
عندما فتح الحسن الثاني "أبواب التّوبة" أمام انفصاليي البوليساريو (5.00)
- الغياب التام للرئيس يقود الشعب الجزائري إلى رحلة البحث عن تبون - (101)
- محكمة القنيطرة تنتصر لتلميذة مُحتجبة أمام مدرسة كاثوليكية فرنسية - (92)
- هل يستثمر المغرب "المسيرة الكحلة" لصد عدوان النظام الجزائري؟ - (82)
- الموت ينهي حياة حافلة لأسطورة كرة القدم مارادونا - (79)
- قادة الأحزاب ينتقلون إلى معبر الكركرات لدعم جهود القوات المسلحة - (74)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ذوو إعاقة يشتكون ألزا
الأربعاء 25 نونبر 2020 - 18:36