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الرئيسية | صوت وصورة | تعنيف أم لابنتها بالعرائش

تعنيف أم لابنتها بالعرائش

الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Tamazighte الأربعاء 25 نونبر 2020 - 21:32
Je veux juste comprendre, qui a eu le cœur d'enregistrer ces atrocités sans bouger le petit doigt. il mérite autant que celle qui ne mérite pas le titre de maman les plus lourdes sentences qui existent.
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1
2 - MOHAMMED الأربعاء 25 نونبر 2020 - 21:54
هكدا تربينا و أكتر . و تربينا على احترام الكبير و الصغير و الجار و الأخت و الأخ و المعلم و الشرطي و الموظف و تربينا أن نحترم أنفسنا من المبيقات . شهادة من مواليد التمانينات و يا رب تعطي الصحة لكل أم و أب صهر على تربية أبنائه تربية حسنة . بالعنف أو بدونه .
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-6
3 - salimriss الأربعاء 25 نونبر 2020 - 22:08
للاخ محمد صاحب التعليق التاني خاصك طبيب بسرعه
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-1
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