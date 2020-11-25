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كُتّاب وآراء
تعنيف أم لابنتها بالعرائش
الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - Tamazighte الأربعاء 25 نونبر 2020 - 21:32
Je veux juste comprendre, qui a eu le cœur d'enregistrer ces atrocités sans bouger le petit doigt. il mérite autant que celle qui ne mérite pas le titre de maman les plus lourdes sentences qui existent.
2 - MOHAMMED الأربعاء 25 نونبر 2020 - 21:54
هكدا تربينا و أكتر . و تربينا على احترام الكبير و الصغير و الجار و الأخت و الأخ و المعلم و الشرطي و الموظف و تربينا أن نحترم أنفسنا من المبيقات . شهادة من مواليد التمانينات و يا رب تعطي الصحة لكل أم و أب صهر على تربية أبنائه تربية حسنة . بالعنف أو بدونه .
3 - salimriss الأربعاء 25 نونبر 2020 - 22:08
للاخ محمد صاحب التعليق التاني خاصك طبيب بسرعه
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