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كُتّاب وآراء
مغاربة وتعذيب طفلة العرائش
الأربعاء 25 نونبر 2020 - 21:06
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
1 - محمد المودن الأربعاء 25 نونبر 2020 - 21:24
فحص الحالة النفسية قبل الزواج أهم من فحص العذرية
2 - said grama الأربعاء 25 نونبر 2020 - 21:25
اعتقد ان الام ترتكب تعذيبا في حق الطفلة رغم توسلاتها كما يتضح في الفيديو لم ينبض قلبها حنانا الام تحتاج لتتعلم كيف تتعامل مع ابنائها. انا ضد فكرة ابعاج الام بعد سماع تصريحات الاب الذي نفى ان يكون الكي مبالغ فيه. يجبةاعطاء انظار للام بان لا تعيد الكرة. فالعائلة بحاجة لحنانها.
3 - زكرياء الكندي الأربعاء 25 نونبر 2020 - 21:25
ملينا من بحال هاذ الأشياء ها الغتصاب ها القتل ها التعذيب ها الخطف ها الإجرام غير لي عندو شي تيليفون يصور به فيديو يخلق البلبلى في البلاد خاص شي تدخل حازم من طرف الدولة وتشديد العقوبات لتصل إلى حد المؤبد
4 - جبلي الأربعاء 25 نونبر 2020 - 21:27
مع تجربتي الخاصة إدا كانت الأم جبلية هناك احتمال كبير تكون الأم عنيفة و شرسة ..نسأل الله اللطف و السلامة
5 - فرنسا الأربعاء 25 نونبر 2020 - 21:29
بدون تعليق الحيوان القط أو الكلب له رفقة و عيشة ما بالك ببني آدم عليه السلام حسبي الله ونعم الوكيل
6 - محمد الأربعاء 25 نونبر 2020 - 21:30
غالبا الام حتى هيا كانت ضحيه للعنف ملي كانت صغيرة، علاش كاتسحاب هاديك هيا التربية، و زادتها ضعف شخصية راجلها.
8 - glmimia الأربعاء 25 نونبر 2020 - 21:38
السلام عليكم فالحقيقة مادارت فيها مايصلاح العصا عمرها مكتربي الله اسمح ليها وصافي اهادا لي نشر هاد الفيديو مدارش بوجه الله كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون هدا شوه السيدة نيت المغرب كامل شافها اهي شي ملابساه نسأل الله الهداية للجميع والسلام
9 - Houssam الأربعاء 25 نونبر 2020 - 21:40
قلة الرجال ...زوجها او السيد الموجود في الغرفة المقابلة ليس برجل...مثل تلك الاشكال هي حثالة البشر .....لم يحرك ساكنا...وهل ذاك الكلام القبيح يقال لطفلة?
10 - عمر الأربعاء 25 نونبر 2020 - 21:45
مند لحطات اضطلعت على فيدو لاب البنية يكذب ما جاء في المزاعم التعذيب للفتاة وان الفيديو قديم كان مجرد توبيخ لام لبنتها بطريقة الوهم فقط لا غير
11 - kkkk الأربعاء 25 نونبر 2020 - 21:46
مجموعة من الأشخاص المغاربة عندما يقدمون على الزواج هو ينظر اليها من زاوية انوثتها وجسدها. كيف وكيف و هي هي تنظر اليه من واجهة الرجل الدي سيوفر لها حاجياتها من مأكل وملبس وغطاء و رفاهية غاب الحب والتفاهم والحوار والنقاش كل واحد ينظر الى هويتة ورغبته من الزواج كأنه كنز سندباد وبعد الزواج عندما ينال منها و تنال منه ايظا تظهر الحقيقة التي كانت مختبئة في سلوك وشخصية وأهلية أحدهما وهنا تبدأ الكوارث في التجسد.
12 - MOHAMMED الأربعاء 25 نونبر 2020 - 21:47
أكلنا أكتر من هدا العنف و كبرنا بأفضل تربية . عمري 36 سنة و ما زلت أحترم أمي و أبي و أطلب رضاهم و يطيل في عمرهم .
13 - عبد الدائم م الأربعاء 25 نونبر 2020 - 21:50
قال أحمد شوقي:الام مدرسة ان اعددتها،،، أعددت شعباطيب الاعراق. حاشا لله ان تحمل هذه ألمخلوقة صفة الام، لأن الام هي مصدر الحنان والعطف وكل الكلمات الرقيقة. لذا لابد من اختيار الزوجة الصالحة
14 - محمد الأربعاء 25 نونبر 2020 - 21:56
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..حاشا أن تكون هذه تتمتع بحس الامومة وعطفها فحتى القطط والكلام اكثر رحمة ورأفة بصغارها..والغريب في الأمر أن باقي أفراد العائلة يتفرجون دون أن يتدخلو أو يرق قلبهم لاستعطاف الصغيرة لهم..فأي انسانية هذه واي سلوك هذا؟؟؟ وإذا كانت التربية بهذه الطريقة المتوحشة فلنصلي صلاة الغائب على الأجيال القادمة.....
15 - الأم لم تتلقى تربية الأربعاء 25 نونبر 2020 - 21:57
هذا السلوك يبين أن الأم لم تتلقى تربية إيجابية من والديها، وأنها تزوجت بسرعة لتباهي الجيران والصديقات فقط ولم تكن مهيئة لتربية الاطفال
16 - كريم الأربعاء 25 نونبر 2020 - 22:04
ا لنساء المغربيات عنيفات المشكلة ان العديد من الاراء يساندن الام و ان كانت ارتكبت جرما... الله اهديكم وخا بنتها مضربهاش نتمناو القاضي اكون عادل و عطيها العقاب لتستاحقو
17 - البوهالي الأربعاء 25 نونبر 2020 - 22:17
القضية بيد الأمن وليس لأي كان الحكم في الموضوع والأيام ستكشف الحقيقة والمتهم بريء حتى تثبت إدانته والتسرع في الحكم على الغير قد يورط صاحبه وسيندم على تسرعه وتهوره دعوا الأمر بيد الأمن والقضاء
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