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الرئيسية | صوت وصورة | الأمطار في البيضاء

الأمطار في البيضاء

الخميس 26 نونبر 2020 - 20:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - علال كبور الخميس 26 نونبر 2020 - 22:11
امطار ضعيفة لم تكن بتلك القوة في هذا الشهر الذي يعتبر من الاشهر الاربعة ( نونبر وديسمبر ويناير وفبراير ) الذي يعتمد عليها لسقوط الامطار بغزارة مما ينعش المياه الجوفية لكن مع الاسف يظهر ان هذا الشهر كما كان الحال في شهر اكتوبر قد يمر دون مستوى الامطار المعتادة وذلك راجع لظروف الجفاف الحاد الذي يعيشها البلد من زمان
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4
2 - ENSEIGNANT RETRAITE الخميس 26 نونبر 2020 - 22:28
Vraiment RAHMA ;comme il a dit un des passant;parce que si on veut arroser un jardin ; combien nous faut de M3. pour l arroser
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