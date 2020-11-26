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كُتّاب وآراء
حزن ابنة محمود الإدريسي
الخميس 26 نونبر 2020 - 21:51
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
1 - medmod الخميس 26 نونبر 2020 - 22:12
ان لله وان اليه راجعون رحمة الله على محمود والصبر لعاءلته . محمود ابن الرباط وبالضبط يعقوب المنصور .( القامرة ) كنا ندرس جمبها في مدرسة الوحيدة انذاك في يعقوب المنصور . وفي هذه المدرسة ظهرت موهبته الصوتية حيث كان الاستاذ يطلب منه ان يختم الحصة بآيات من القران الكريم نضرا لصوته الرخيم . رحمت الله عليه .
2 - محفوظ الخميس 26 نونبر 2020 - 22:12
عزائنا واحد وانا لله وانا ايه راجعون
محمود الادريسي فنان وانسان محبوب ،رحمه الله واسكنه فسيح جناته
محمود الادريسي فنان وانسان محبوب ،رحمه الله واسكنه فسيح جناته
3 - فاطمة الزهراء الخميس 26 نونبر 2020 - 22:14
محال واش ينساك البال ايها الفنان المغربي الاصيل.اللهم ارحمه واسكنه فسيح الجنان.انا الله وانا اليه راجعون
4 - فاطمة الزهراء الخميس 26 نونبر 2020 - 22:16
محال واش ينساك البال ايها الفنان المغربي الاصيل.اللهم ارحمه واسكنه فسيح الجنان.انا الله وانا اليه راجعون.
5 - رأي الخميس 26 نونبر 2020 - 22:19
كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم، الله يرحمو و يرحم جميع المسلمين
6 - elmarrokiminaustralia الخميس 26 نونبر 2020 - 22:26
اللهم ارحمه وصبر اهله لقد فقد المغرب فناناكبيرا وكلامك يا اختاه صحيح يجب الحذر الحذر
7 - ابو اسحاق الخميس 26 نونبر 2020 - 22:27
لقد فرطت الدولة في إرث وموروث وموسوعة ثقافية وحضارية ،الوزارة المعنية والدولة والسلطات المحلية تتحمل مسؤولية وفاته ،
تعازيا ومواساتي لأسرته
تعازيا ومواساتي لأسرته
8 - محمد الخميس 26 نونبر 2020 - 22:32
انا لله وانا اليه راجعون رحم الله الفيد واسكنه فسيح جناته كان رجلا متسما بالرزانة والجدية
9 - لحنين احمد الخميس 26 نونبر 2020 - 22:38
سلام هرم من الأهرامات الكبيرة يودعنا اليوم ماعرفنا فيه الا الصدق والإخلاص والأخلاق العالية والتواضع رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء انشاء الله
10 - سعيدة الخميس 26 نونبر 2020 - 22:38
كان رحمه الله فنانا متكاملا صاحب حنجرة ذهبية وكان يحمل حسا وطنيا كبيرا ترجمه في مجموعة من ملحماته الغنائية الخالدة .. أسكنه الله فسيح جناته .
11 - sboujabal الخميس 26 نونبر 2020 - 22:44
انا لله وإنا إليه راجعون. شاهده الجمهور في ذكرى المسيرة الخضراء في قناة2m وكان طريقته في الكلام جد راقية .وأتذكر كلمة قالها المرحوم هو أنه غير راضي على الأغنية المغربية
12 - cast away الخميس 26 نونبر 2020 - 22:52
ليس كورونا السبب يا أختي..إنما الأجل: و لن يؤخر الله نفسا إذا جاء آجلها..اللهم اغفر لجميع المسلمين.
13 - الفلاحي الخميس 26 نونبر 2020 - 22:53
رحم الله إبن بلدي محمود الادريسي وقريب جدا في بلدة الكارة. إن لله وإليه راجعون. كثير من الدكريات ضاعت.
14 - إدريس القري الخميس 26 نونبر 2020 - 22:54
محال واش ينساك البال. رحمه الله وطيب ثراه دخل متخيلنا وذاكرتنا الجماعية بجمالية إبداعية عميقة بقدر ما هي صادقة وبسيطة. لعل الأقدار تعوض بلدنا المحبوب أسماء نفقدها في زمن صعب مثل الفنان محمود الإدريسي أسكنه الله فسيح جنانه.
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