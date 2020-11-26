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الرئيسية | صوت وصورة | عقوبات تعنيف الأطفال

عقوبات تعنيف الأطفال

الخميس 26 نونبر 2020 - 19:44

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Noureddine le modéré الخميس 26 نونبر 2020 - 22:49
Non et mille fois non pour la torture des enfants et Oui et mille fois oui pour les éduqués et les orientés .Nos enfants sont nos releves à l'avenir , ils naissent une feuille blanche et c'est à nous de les instruires en fonction de ce que nous voulons d'eux et leur faire apprendre l'amour de l'appartenance à la patrie et à la bonne éducation au sens large du mot
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2 - Noureddine le modéré الخميس 26 نونبر 2020 - 22:52
Attention ,surtout ne touchez pas aux enfants et pour moi celui qui abuse des droits des enfants doit être sanctionné sévèrement et sans pitié.
merci hespress de publier.
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3 - The art of education الخميس 26 نونبر 2020 - 22:53
تعنفت في صغري تا عييت أب ديالي كان متسلط كضربني بحال كضرب واحد كبير..وتصرفيق لي كنت كن كرهو .. ماشي يضربني بعقل لا !! كان كضربني كخلي في لاطراس .. واحد خطرة كنت جبدت صداع في زنقة وصرقني ورفعني بشمال طحت عل قلقولة ديالي ...؛!!!
كبرت دبا منكدبش عليكم هادشي خلاني محنينش عليه درجة كمرض مكنتسوقش ليه ولو يكون في فراش موت ...قتل لي خلايا ديال حنان تجاهو ... !!
أمي لوحيدة لكانت حنينة علي لدرجة كنمرض ..ديما كنلقاها بجنبي نتعطل بالليل كنلقاها مقابلة شرجم كتسنى في ... الله يرحمها ووسع عليها ضيقة قبور ..!!

كنتمى كل عندو ولد ولا بنتو ولي معندوش الله يرزق بيه...
حاولو تربيو ولادكم أحسن تربية وتصاحبو معاهم من صغر باش بقاو مصاحبين معاكم ملي تكبروو ... تربية لي مبنية على عنف ولعصا وضرب وعنف لفظي تؤدي بكم الى هاوية... هذاك كسوة ومكلة ومدرسة ووووو
كتضرب في زيرو ..
تربية راه الفن .. وفنان يبدع في لوحاته لتروق جميع المعجبين !!
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