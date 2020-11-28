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كُتّاب وآراء
تهنئة من المغرب إلى ليبيا
السبت 28 نونبر 2020 - 20:08
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - stop السبت 28 نونبر 2020 - 20:27
عندما سيبتعد حكام الخليج وتركيا عن ليبيا سيتفاهم الليبيون وسيتحدون حتى تصير ليبيا حرة بدون دكتاتور,ليبيا محتاجة للمغرب والجزائر وتونس حتى تبقى امازيغ-عربية
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