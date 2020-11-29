24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3908:0913:2116:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فرق التدخل تنقذ 9 أشخاص من الموت وسط ثلوج كثيفة بإملشيل (5.00)

  2. عامل اشتوكة يتفقّد إصلاح مخلفات التساقطات (5.00)

  3. استمرار غياب "الرئيس المريض" يزيد حجم الغموض في الجزائر (5.00)

  4. حقيقة الميدان تكذّب البوليساريو والحرب الوهمية بالصحراء المغربية (5.00)

  5. نجاح المغربية نعيمة ماجوري يثير الانتباه بأبوظبي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | أعراض وعلاج سرطان الرئة

أعراض وعلاج سرطان الرئة

الأحد 29 نونبر 2020 - 10:40

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مدخن سابق الأحد 29 نونبر 2020 - 11:25
سرطان الرئة لا يصيب تقريبا إلا المدخنين و من يتعرض لدخان السجائر أو المواد الكيماوية. انقطعت عن التدخين منذ 5 سنوات و الإقلاع صعب جدا لأن الإدمان يكون على كل المواد الكيماوية التي تدخل في صناعة السيجارة التي يسمونها "راقية" و التي تحتوي على ما يزيد على 4 آلاف مادة و على الضعف من القطران و النيكوتين في المغرب بالمقارنة مع أوروبا.
لماذا يسمح المغرب بضعف المواد السامة في السجائر التي يستوردها و يبيعها لمواطنيه ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.