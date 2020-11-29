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كُتّاب وآراء
أعراض وعلاج سرطان الرئة
الأحد 29 نونبر 2020 - 10:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مدخن سابق الأحد 29 نونبر 2020 - 11:25
سرطان الرئة لا يصيب تقريبا إلا المدخنين و من يتعرض لدخان السجائر أو المواد الكيماوية. انقطعت عن التدخين منذ 5 سنوات و الإقلاع صعب جدا لأن الإدمان يكون على كل المواد الكيماوية التي تدخل في صناعة السيجارة التي يسمونها "راقية" و التي تحتوي على ما يزيد على 4 آلاف مادة و على الضعف من القطران و النيكوتين في المغرب بالمقارنة مع أوروبا.
لماذا يسمح المغرب بضعف المواد السامة في السجائر التي يستوردها و يبيعها لمواطنيه ؟
لماذا يسمح المغرب بضعف المواد السامة في السجائر التي يستوردها و يبيعها لمواطنيه ؟
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