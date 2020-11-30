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الرئيسية | صوت وصورة | أخطار سخانات الغاز

أخطار سخانات الغاز

الاثنين 30 نونبر 2020 - 18:51

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - علي نايت عمر الاثنين 30 نونبر 2020 - 20:43
نعم سخانات الغاز جد خطيرة من الاحسن تبديلها بسخانات كهربائية و ان هي مكلفة شيئا ما من حيث تكلفة الكهرباء فهي آمنة و لكم كامل الاختيار و الله يحفظ الجميع
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4
2 - kamal الاثنين 30 نونبر 2020 - 20:50
تحية تقدير لصاحب الفيديو كلام في الصميم
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3
3 - achat الاثنين 30 نونبر 2020 - 20:52
السلام عليكم
كلامك كل صحيح وبدليل لأنه مكتوب في notice وكذالك schéma تركاب مرسوم فيها l'évacuation obligatoire وهنا كنظن المعلم هو المسؤول.
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1
4 - مواطن من المغرب الاثنين 30 نونبر 2020 - 21:01
ليس هناك خطر من سخانات الغاز الأوروبية التي يستعملها العالم قرابة قرن من الزمن. لكن الخطر في السخانات الصينية المغشوشة والتي تسمح الجمارك المغربية بدخولها للبلد. كما سمحت أيضا لكوانين الطبخ التي كانت سببا في وقوع عدة انفجارات لقنينات الغاز الصغيرة ازهقت ارواحا كثيرة..
باختصار الخير لا يأتي من الصين..
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2
5 - ali الاثنين 30 نونبر 2020 - 21:17
تبارك الله عليك، شرحت للناس اللي ماشي تقنيين باش افهمو أصل المشكل...
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1
6 - Amaghrabi الاثنين 30 نونبر 2020 - 21:22
موضوع مهم جدا في نظري وشكرا للتقني المحترم على المعلومات الجيدة ومع ذلك احبب فكرة المعلق الاول الا وهي استعمال السخانات الكهربائية وان كانت مكلفة واعتقد ربع ساعة الى نصف ساعة مرة او مرتين في الاسبوع وفي فصل الشتاء فقط لا تسبب قيمة مالية كبيرة.
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