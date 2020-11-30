24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
30/11/2020
الأيام القادمة
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:10
|13:21
|15:59
|18:22
|19:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- عندما تحدث الملك الراحل الحسن الثاني لأول مرة إلى صحافي مغربي
- إقبال على زيت الزيتون
- محنة سيدة مسنة
- توقف "نقل الجامعة" يغضب الطلبة في ابن الطيب
- أعراض وعلاج سرطان الرئة
التساقطات الثلجية تعمق "المعاناة الشتوية" لأساتذة في مناطق جبلية (5.00)
بين "إف 16" و"سوخوي" .. مكامن ضعف القوّات الجوية للجزائر (5.00)
مؤاخذات أوروبية تدفع السلطات الجزائرية إلى التخبط في مأزق حقوقي (5.00)
القضاء يحقق في عملية نصب وسطو عقارية كبرى بعين الذياب (5.00)
- "البوليساريو" تخشى تحرك المغرب لضم أراضٍ خلف الجدار العازل - (89)
- إقبال على التدريس في الأكاديميات يسائل "الذين فُرض عليهم التعاقد" - (78)
- بين "إف 16" و"سوخوي" .. مكامن ضعف القوّات الجوية للجزائر - (69)
- شكيب: لقاح الصين موثوق .. والتجارب السريرية بالمغرب إيجابية - (66)
- العثماني يتهم الجزائر باستغلال الصحراويين في الضغط على المغرب - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أخطار سخانات الغاز
الاثنين 30 نونبر 2020 - 18:51
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - علي نايت عمر الاثنين 30 نونبر 2020 - 20:43
نعم سخانات الغاز جد خطيرة من الاحسن تبديلها بسخانات كهربائية و ان هي مكلفة شيئا ما من حيث تكلفة الكهرباء فهي آمنة و لكم كامل الاختيار و الله يحفظ الجميع
3 - achat الاثنين 30 نونبر 2020 - 20:52
السلام عليكم
كلامك كل صحيح وبدليل لأنه مكتوب في notice وكذالك schéma تركاب مرسوم فيها l'évacuation obligatoire وهنا كنظن المعلم هو المسؤول.
كلامك كل صحيح وبدليل لأنه مكتوب في notice وكذالك schéma تركاب مرسوم فيها l'évacuation obligatoire وهنا كنظن المعلم هو المسؤول.
4 - مواطن من المغرب الاثنين 30 نونبر 2020 - 21:01
ليس هناك خطر من سخانات الغاز الأوروبية التي يستعملها العالم قرابة قرن من الزمن. لكن الخطر في السخانات الصينية المغشوشة والتي تسمح الجمارك المغربية بدخولها للبلد. كما سمحت أيضا لكوانين الطبخ التي كانت سببا في وقوع عدة انفجارات لقنينات الغاز الصغيرة ازهقت ارواحا كثيرة..
باختصار الخير لا يأتي من الصين..
باختصار الخير لا يأتي من الصين..
5 - ali الاثنين 30 نونبر 2020 - 21:17
تبارك الله عليك، شرحت للناس اللي ماشي تقنيين باش افهمو أصل المشكل...
6 - Amaghrabi الاثنين 30 نونبر 2020 - 21:22
موضوع مهم جدا في نظري وشكرا للتقني المحترم على المعلومات الجيدة ومع ذلك احبب فكرة المعلق الاول الا وهي استعمال السخانات الكهربائية وان كانت مكلفة واعتقد ربع ساعة الى نصف ساعة مرة او مرتين في الاسبوع وفي فصل الشتاء فقط لا تسبب قيمة مالية كبيرة.
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6