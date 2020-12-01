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الرئيسية | صوت وصورة | الأمطار تغرق أكادير

الأمطار تغرق أكادير

الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 15:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - satif الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 16:13
Le camion ne s'est pas arrêté au stop à la minute 3:42 !!!
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-11
2 - hafidi الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 16:19
الحمد لله على كرمه. المطر في خير للأرض ومن عليها. أيام قليلة مضت كنا نعيش حالة جفاف حاد.
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11
3 - ولد خديجة الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 16:25
الأمطار تفضح المخفي والمستور،ما ظهر في هذا الشريط يدل قطعا على عدم قيام السلطات المحلية في المدينة بعملها منا يعني أن هناك فساد إداري كبير ينخر جسد المؤسسات العمومية بتلك المدينة كباقي مدن المغرب للأسف الشديد.
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8
4 - medmod الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 16:30
اكدير السياحية بامتياز ههه اين هي المراقبة من طرف الوزارة الوصية على المجالس البلدية . هذا الفيدو يجب أن تصل نسخة منه الى المعنيين بالامر . والله مهزلة
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6
5 - ENSEIGNANT RETRAITE الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 16:53
il faut evacuer les egouts avant la saison de pluie;car ils sont pleins des ordures
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2
6 - الوطنية الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 16:58
أين هو الغرق هي حفر قد امتلأت بالماء نتيجة انعدام البنية التحتية اما عن الأمطار فاستبشروا خيرا وقولوا الحمد لله الله يعطيها ويزيدها على قد النفع والا متنا عطشا مستقبلا لان السدود فارغة والفرشة المائية كادت تجف. بشرانا بهبات الخير : المطر
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5
7 - توفيق الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 17:05
مدينة سياحية و بنية تحتية بدائية.
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8 - BOUYAOMAR الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 17:06
honte ;honte pour nos responsables
ils faut les envoyer tous en prison
honte de voir ça
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2
9 - Naima الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 17:08
المسؤولين على منطقة اكادير كانو معوليين ابق الجفاف في هاد المنطقة انساو كل ما هو بنية تحتية لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن وافتضح المستور.
مشاكييييل.

لا حول ولا قوة إلا بالله.
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2
10 - محمد الصحراوي الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 17:12
هدا الغيت الدي نحمد الله على نعمته علينا، لكن اظهر عدم كفاءة هدا المجلس البلدي و المنتخبون , اكادير لها موهلات لتصبح احسن مدينة سياحية مغربيا و عربيا و لكن المسيرين و الفاسدين لايهمهم سوى التلاعب بالمال العام و مصلحة البلاد و العباد.
صاحب الجلالة ارد اكادير مركز التنمية للوطن، لكن للاسف المنتخبون والولي و رئيس الجهة في سباتهم و فسادهم لايهمهم مستقبل المدينة و شبابها . مليارات الدراهم تصرف حسب اقوالهم و لكن الساكنة والمدونون يشهدون على فسادهم وكذبهم يوميا نطلب من صاحب الجلالة و الغيورين على الوطن التدخل السريع لوضع حد لهولاء الفاسدين و محاسبتهم لانقاد المدينة و مستقبل شبابها
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