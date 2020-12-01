24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
01/12/2020
الأيام القادمة
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:11
|13:21
|15:59
|18:22
|19:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- التامك: منظمة أمنيستي تكنّ عداء مجانيا للمغرب
- الأمطار تغرق أكادير
- أطر تمريض تستنكر مغالطات مكتب نقابي بالبيضاء
- شلل السياحة في إمليل
- بنعبد القادر يرفض اتهامات بالوقوف ضد قانون الإثراء غير المشروع
دبلوماسية المملكة تضع الدولة الليبية على سكة وحدة المؤسسات (5.00)
أعناق آلاف المجازين والعاطلين تشرئب إلى لوائح "مباريات المتعاقدين" (5.00)
تفاصيل اعتداء انفصاليين ونشطاء جزائريين على مغربيات في باريس (5.00)
بوصوف يدعو إلى توأمة مدن الصحراء لمحاصرة أكاذيب البوليساريو (5.00)
- هل يسترجع المغرب أراضي ما وراء الجدار بعد "عملية الكركرات"؟ - (102)
- تفاصيل اعتداء انفصاليين ونشطاء جزائريين على مغربيات في باريس - (75)
- العثماني يتهم الجزائر باستغلال الصحراويين في الضغط على المغرب - (70)
- الرئيس تبون يعود إلى الجزائر "في الأيام القادمة" - (59)
- المغرب يسجل 2533 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (35)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شلل السياحة في إمليل
الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 13:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - اشتقنا الى امليل. الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 16:47
اولا امليل هذه الايام مكسوة بالثلوج ثانيا فترة السياحة الاهم تكون صيفا وليست شتاء.
2 - Sam espagna الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 16:59
من اي عالم انت والجائحة تتحكم في سياحة العالم كله وليس امليل ولا المغرب
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2