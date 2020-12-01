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الرئيسية | صوت وصورة | أجي نفهمو التقاعد

أجي نفهمو التقاعد

الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 16:10

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1 - متفاعد CNSS الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 16:54
المشكل ليس في فهم طريقة إحتساب التقاعد ، بل في طربقة توزيعه ، متقاعدوا cnss مظلومين و لا يمكن أن نسمي هدا تقاعد بل هو صدقة مشروطة بإلزامية الإقتطاع من الأجر ،مع العلم بأن الدولة تستعمل أموال الأجراء التي تدع في CDG مقابل مردود تافه ، و لا حول و لا قوة إلا بالله ، ظلمنا كأجراء لأننا قاصينا و تألمنا و ها نحن نقاسي في كبرنا
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