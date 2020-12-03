24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
04/12/2020
الأيام القادمة
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:43
|08:14
|13:22
|15:59
|18:22
|19:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- استقرار الأقاليم الصحراوية يعزّز السيادة المغربية بمشاريع تنموية
- العدد الثاني من مجلة "سوس العالمة" يرى النور
- زيتون: الإسلام السياسي عامل انقسام .. والثورة التونسية سُرقت
- اختفاء فيتامين سي
- عريضة تستعجل فتح المسارح والقاعات السينمائية
استقرار الأقاليم الصحراوية يعزّز السيادة المغربية بمشاريع تنموية (5.00)
تقرير: النساء يتمسكن بالصلاة لمواجهة ضغوط "جائحة كورونا" (5.00)
مخاوف المغاربة من "التلقيح الصيني" تسائل "التواصل الحكومي" (5.00)
جنوب إفريقيا تفشل في وضع قضية الصحراء بأجندة مجلس الأمن (5.00)
- دبلوماسية الجزائر تُحرّض دول إفريقيا على دعم "الجمهورية الوهمية" - (113)
- هل تتطور "الحرب الباردة" بين المغرب والجزائر إلى مواجهة شاملة؟ - (87)
- جنوب إفريقيا تفشل في وضع قضية الصحراء بأجندة مجلس الأمن - (76)
- بيت الزوجية أكثر الفضاءات احتضانا لممارسة التعنيف ضد المغربيات - (75)
- مخاوف المغاربة من "التلقيح الصيني" تسائل "التواصل الحكومي" - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جدل تصميم تهيئة الصويرة
الخميس 03 دجنبر 2020 - 21:49