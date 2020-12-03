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كُتّاب وآراء
فاجعة غرق مهاجرين بآسفي
الخميس 03 دجنبر 2020 - 17:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - موطنة الخميس 03 دجنبر 2020 - 17:17
انا لله وانا اليه راجعون الله يصبر والديهم واحبابهم هذه الدنيا ما بقى فيها ما يعجب حسبي الله ونعم الوكيل
2 - كمال المنصوري الخميس 03 دجنبر 2020 - 17:18
أولا نقول رحمهم الله و رزق ذويهم الصبر على هذه المصيبة العظيمة.
ثانيا نقول الويل للنظام من الحساب يوم القيامة.
ماذا سيقول مَنْ تحمَّل أمر تسيير البلاد و لم يعدِل فيها و هو يرى الفساد في كل القطاعات و لا يُعاقب المفسدين و لا يُصلِح بلاده؟ مع العلم انه إذا قال كن سيكون.
كيف سيعيش المواطن في بلد لا صحة فيها و القطاع الخاص فاسد يسرق جيوب المواطنين دون تحرك السلطة ؟
كيف سيعيش المواطن و التعليم في الحضيض و القطاع الخاص يسرق جيوب المواطنين دون تحرك السلطة؟
بإختصار الدنيا فانية و في الأخِرة سوف نرى العجب و مِنَ العجب الذي سنراه بحول الله ذُل النسؤولين في ذلك اليوم و العقاب الذي سيتحملونه على الأمانة التي ضيعوها
ثانيا نقول الويل للنظام من الحساب يوم القيامة.
ماذا سيقول مَنْ تحمَّل أمر تسيير البلاد و لم يعدِل فيها و هو يرى الفساد في كل القطاعات و لا يُعاقب المفسدين و لا يُصلِح بلاده؟ مع العلم انه إذا قال كن سيكون.
كيف سيعيش المواطن في بلد لا صحة فيها و القطاع الخاص فاسد يسرق جيوب المواطنين دون تحرك السلطة ؟
كيف سيعيش المواطن و التعليم في الحضيض و القطاع الخاص يسرق جيوب المواطنين دون تحرك السلطة؟
بإختصار الدنيا فانية و في الأخِرة سوف نرى العجب و مِنَ العجب الذي سنراه بحول الله ذُل النسؤولين في ذلك اليوم و العقاب الذي سيتحملونه على الأمانة التي ضيعوها
3 - هشام الخميس 03 دجنبر 2020 - 17:26
الله ياخد الحق فلي كان السبب. والله يرحمهم، والمعلق الاول راه مالنا راه مغاربة هادوك لي ماتو وشغلنا هذاك. الا اذا يلا كنتي نتا مشي مغربي.
4 - مغربي الخميس 03 دجنبر 2020 - 17:33
انا لله وانا اليه راجعون.....الله اصبر عائلاتكم
5 - كزاوي الخميس 03 دجنبر 2020 - 17:35
اولا اقدم تعازي لاهل الضحايا الله يرحمهم ويعوضهم ولجميع ساكنة اسفي المدينة الساحلية الجميلة التي من الممكن ان تكون مدينة سياحية قوية وراءعة لو كانت عند الاتراك للاسف عندما نزور اسفي تتعجب كيف لهذه المدينة الجميلة بشاطءها الكبير و المشهورة بالفخار ان تكون مدينة ميتة مع العلم ان ابناء اسفي معروف عليهم الرجولة والاجتهاد ويشتغلون في كازا بعرق جبينهم و ناس موثوق فيهم وصمعتهم جميلة لكن يبقى ذنبهم على المسوؤلين في الجهة يجب تضافر جهود كل الجهات من جمعيات مسوولي جماعات ووزارة التشغيل والسياحة لانقاد هذه المدينة وشبابها
6 - kamal الخميس 03 دجنبر 2020 - 17:48
ا لمغرب يدع ابناءه عرضة للموت في اعالي البحار حشومة تعازيا الحارة لسكان اسفي ولكم الله ياخواني
7 - امين الخميس 03 دجنبر 2020 - 17:55
انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اغفر لهم وارحمهم، هناك شباب يموتون غرقا في البحر من أجل فرصة للعيش الكريم و هناك طاقات تهدر والبلاد في أمس الحاجة إلى هاته الطاقات، فالرسالة واضحة إلى المسؤولين ليتقوا الله في هؤلاء الشباب الذين يعانون من التهميش والإقصاء.
8 - سلمى الاطلسية الخميس 03 دجنبر 2020 - 17:57
انا من اهل اسفي واعرف اوضاعها جيدا اعرف شبابها المتعلم الذي لم يمنح فرصة غير تطويقه بمعامل الموت التي حولت سماء مدينتنا لموت بطيء نعم انها حاضرة المحيط التي تحتضن معامل الفوسفاط والطاقة الحرارية والاسمنت مع اكبر مرفا سرديني مع اشهر صنعة للفخار بالمغرب ومع ذلك ترزح تحت وطأة الفقر والعوز وتمول مدن سياحية جانبية فقليلا من الرأفة باهل اسفي ايها المسؤولون فوالله انها امانة ثقيلة سوف تقذ اعناقكم وسوف تساءلون يوم لا ينفع درهم ولا دينار وانت ايها المعلق الاول كانك من عالم غير العالم او ربما تنعم في خيرات اصحاب الكروش ناهبي خيرات البلاد والا كنت احسست بمعاناة ابناء وطنك فتبا لمن لا يشعر بذويه وتحياتي لاهل وشباب اسفي ممن تحدثوا بالمقطع فقد اوجزوا كثيرا في قليل وانا نفسي اعيش في بلاد اخرى رغم حبي لمدينتي انه حكم القوي ولا سماح الى يوم الدين وتحية لاهل بلاد الم سام الذين يتعاطفون معنا قبل ابناء جلدتنا
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